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|В Волгограде мошенники похитили у пенсионеров более 140 тысяч рублей
|Скандалы и ЧП Волгоград
|19.06.2017 12:35
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Как сообщили "СоцИнформБюро" в пресс-службе УМВД России по Волгограду, 74-летняя жительница Красноармейского района на одном из сайтов в интернете дала объявление о продаже дачного участка. Спустя несколько дней ей на мобильный телефон перезвонил неизвестный мужчина. Звонивший под видом покупателя попросил пенсионерку назвать реквизиты ее банковской карты для перечисления задатка. Женщина назвала информацию по своей карте и с ее счета было списано 60 тысяч рублей.
Попала под влияние афериста и 81-летняя пенсионерка из того же района. Днем пожилой женщине на стационарный телефон позвонил неизвестный и предложил за вознаграждение урегулировать вопрос о якобы совершенном преступлении с участием ее сына. Обеспокоенная пенсионерка передала 80 тысяч рублей подъехавшему к ней курьеру. Связавшись со своим сыном, волгоградка поняла, что стала жертвой телефонного мошенника.
По данным фактам возбудили уголовные дела. Полицейские устанавливают личности преступников.
Надира Коннова
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