Волгоградец поджег дом из-за ссоры с матерью

Накануне в дежурную часть отдела полиции №6 поступило сообщение о возгорании дома в Советском районе Волгограда.

Прибывшие на место происшествия сотрудники МВД установили, что причиной пожара стало занесение открытого огня.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий подозреваемый был задержан по горячим следам. Им оказался 37-летний безработный и ранее судимый местный житель.

Оказалось, что в тот день мужчина сильно поссорился со своей матерью.

- Дождавшись момента пока в доме никого не было, подозреваемый облил бензином стены дома, а затем при помощи спичек поджег, - сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе МВД по региону.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по статье «Умышленное уничтожение или повреждение имущества». Поджигателю грозит до 5 лет тюремного заключения.

Юлия Соболева

Фото: МЧС России