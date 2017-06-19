ОАО ЕДКММ
Волгоградец поджег дом из-за ссоры с матерью Печать
Скандалы и ЧП
19.06.2017 13:20

Волгоградец поджег дом из-за ссоры с матерью

В Советском районе сотрудники полиции задержали подозреваемого в поджоге домовладения.

Накануне в дежурную часть отдела полиции №6 поступило сообщение о возгорании дома в Советском районе Волгограда.

Прибывшие на место происшествия сотрудники МВД установили, что причиной пожара стало занесение открытого огня.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий подозреваемый был задержан по горячим следам. Им оказался 37-летний безработный и ранее судимый местный житель.

Оказалось, что в тот день мужчина сильно поссорился со своей матерью.

- Дождавшись момента пока в доме никого не было, подозреваемый облил бензином стены дома, а затем при помощи спичек поджег, - сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе МВД по региону.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по статье «Умышленное уничтожение или повреждение имущества». Поджигателю грозит до 5 лет тюремного заключения.

Юлия Соболева
Фото: МЧС России

< Предыдущая   Следующая >
 

Понравилась новость? Поделись с друзьями!

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить

Архив новостей

 

Самое читаемое

Баннер
Баннер
Баннер
Баннер

Последние комментарии

добавить на Яндекс

Новости Волгограда и Волгоградской области. Новости за сегодня, криминальные новости, чрезвычайные происшествия, экономика, политика, персоны и многое другое...

© Все права на материалы сайта принадлежат редакции СоцИнформБюро. Перепечатка допустима только при наличии прямой гиперссылки на сайт.

Информационное агентство СоцИнформБюро. 16+

Свидетельство о регистрации ИА № ТУ34-00512 от 15 мая 2013г. выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Волгоградской области и Республике Калмыкия.

Телефон 8 (961) 685-20-68, Адрес: 400048, Россия, Волгоград, просп.Жукова, д.100, Email: info(0)volgasib.ru

Реклама на сайте

Баннер
Рейтинг@Mail.ru