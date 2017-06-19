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Под Волгоградом угонщик воспользовался оставленными в авто ключами зажигания Печать
Скандалы и ЧП Волгоград
19.06.2017 13:30

Под Волгоградом угонщик воспользовался оставленными в авто ключами зажигания

20-летняя автоледи оставила ключи в замке зажигания и дверь незапертой, чем и воспользовался 34-летний безработный мужчина.

Как сообщили "СоцИнформБюро" в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области, 18 июня в дежурную часть отдела МВД России «Фроловский» обратилась 20-летняя местная жительница с заявлением об угоне автомашины «ВАЗ-2107», припаркованной возле дома по ул. Калинина.

Полицейскими был введен «Перехват», в результате которого по горячим следам удалось задержать подозреваемого в угоне. Злоумышленником оказался 34-летний неработающий местный житель.

Задержанный сознался в содеянном и пояснил, что угнал автомобиль с целью покататься. Мужчина не справился с соблазном завладеть машиной, дверь которой была не заперта, а ключи находились в замке зажигания.

Автомобиль в технически исправном состоянии вернули владелице.

В отношении угонщика возбуждено уголовное дело по ст. 166 УК РФ - «Неправомерное завладение транспортным средством». Теперь любителю покататься может грозить наказание до пяти лет лишения свободы.

Надира Коннова
ФОТО: ИА "СоцИнформБюро"

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