Под Волгоградом угонщик воспользовался оставленными в авто ключами зажигания

Как сообщили "СоцИнформБюро" в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области, 18 июня в дежурную часть отдела МВД России «Фроловский» обратилась 20-летняя местная жительница с заявлением об угоне автомашины «ВАЗ-2107», припаркованной возле дома по ул. Калинина.

Полицейскими был введен «Перехват», в результате которого по горячим следам удалось задержать подозреваемого в угоне. Злоумышленником оказался 34-летний неработающий местный житель.

Задержанный сознался в содеянном и пояснил, что угнал автомобиль с целью покататься. Мужчина не справился с соблазном завладеть машиной, дверь которой была не заперта, а ключи находились в замке зажигания.

Автомобиль в технически исправном состоянии вернули владелице.

В отношении угонщика возбуждено уголовное дело по ст. 166 УК РФ - «Неправомерное завладение транспортным средством». Теперь любителю покататься может грозить наказание до пяти лет лишения свободы.

Надира Коннова

ФОТО: ИА "СоцИнформБюро"