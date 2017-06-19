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|20 тысяч кустов конопли было уничтожено возле Михайловки
|Скандалы и ЧП
|19.06.2017 14:18
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В Волгоградской области полиция продолжает проведение оперативно-профилактической операции «Мак».
Напомним, что ее задача – выявить факты незаконного оборота наркотиков, а также найти и уничтожить заросли дикой конопли.
Так, Михайловском районе в нескольких километрах от хутора Безымянка правоохранители нашли место произрастания наркотика площадью в 1 километр. Всего полиции удалось уничтожить 20 тысяч кустов растений.
Юлия Соболева
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