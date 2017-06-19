20 тысяч кустов конопли было уничтожено возле Михайловки

В рамках операции «МАК» на территории региона уничтожают очаги произрастания наркотических растений. В Волгоградской области полиция продолжает проведение оперативно-профилактической операции «Мак». Напомним, что ее задача – выявить факты незаконного оборота наркотиков, а также найти и уничтожить заросли дикой конопли. Так, Михайловском районе в нескольких километрах от хутора Безымянка правоохранители нашли место произрастания наркотика площадью в 1 километр. Всего полиции удалось уничтожить 20 тысяч кустов растений. Юлия Соболева

Фото: globallookpress Следующая >