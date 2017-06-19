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На севере Волгограда пропал 39-летний мужчина Печать
Скандалы и ЧП Волгоград
19.06.2017 15:08

На севере Волгограда пропал 39-летний мужчина с татуировкой на плече

Мужчина пропал еще в конце марта этого года, однако в полицию его мать обратилась только несколько дней назад.

Как сообщили "СоцИнформБюро" в пресс-службе СУ СКР по региону, 13 июня в правоохранительные органы обратилась местная жительница с заявлением о безвестном исчезновении её 39-летнего сына, Трунина Михаила Станиславовича.

По словам женщины, сын пропал еще 31 марта текущего года. Из дома, расположенного на улице Штеменко, он направился на работу, чтобы получить заработную плату, однако домой так и не вернулся. В бухгалтерии подтвердили, что мужчина получил причитающиеся ему деньги. После этого Михаил еще несколько раз созванивался с родственниками, прежде чем телефон перестал отвечать.

По данному факту следователи организовали доследственную проверку.

Первоначальные розыскные мероприятия положительных результатов не дали. Органы следствия обращаются ко всем, кто располагает сведениями о месте нахождения или последнем месте пребывания Михаила Трунина, с просьбой сообщить эту информацию в правоохранительные органы.

Из особых примет у мужчины имеется татуировка на левом предплечье и отсутствуют около 5 передних зубов на верхней челюсти. В день исчезновения он был одет в джинсы синего цвета, футболку светлого цвета, рубашку в темно-синюю и белую клетку, свитер черного цвета с белым рисунком на груди и кроссовки темно-синего цвета.

Надира Коннова
ФОТО: Пресс-служба СУ СКР по Волгоградской области

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