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Волгоградка ослепла на один глаз после избиения Печать
Скандалы и ЧП
19.06.2017 15:14

Волгоградка ослепла на один глаз после избиения

Суд вынес приговор гражданину Узбекистана за причинение тяжкого вреда здоровью местной жительнице.

На прошлой неделе Тракторозаводский районный суд Волгограда вынес приговор гражданину Узбекистана.

В суде было установлено, что в конце июля 2016 года в вечернее время мужчина распивал спиртное вместе со своей знакомой. В какой-то момент между собутыльниками вспыхнула ссора, которая переросла в потасовку.

В порыве гнева пьяный мужчина ударил знакомую кулаком в глаз. В результате сильного удара потерпевшая потеряла зрение до светоощущения.

Приговором суда гражданин Узбекистана был осужден на 2 года 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.

Юлия Соболева
Фото: globallookpress

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