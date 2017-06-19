Волгоградка ослепла на один глаз после избиения

На прошлой неделе Тракторозаводский районный суд Волгограда вынес приговор гражданину Узбекистана.

В суде было установлено, что в конце июля 2016 года в вечернее время мужчина распивал спиртное вместе со своей знакомой. В какой-то момент между собутыльниками вспыхнула ссора, которая переросла в потасовку.

В порыве гнева пьяный мужчина ударил знакомую кулаком в глаз. В результате сильного удара потерпевшая потеряла зрение до светоощущения.

Приговором суда гражданин Узбекистана был осужден на 2 года 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.

Юлия Соболева

Фото: globallookpress