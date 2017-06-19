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|Волгоградка ослепла на один глаз после избиения
|Скандалы и ЧП
|19.06.2017 15:14
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На прошлой неделе Тракторозаводский районный суд Волгограда вынес приговор гражданину Узбекистана.
В суде было установлено, что в конце июля 2016 года в вечернее время мужчина распивал спиртное вместе со своей знакомой. В какой-то момент между собутыльниками вспыхнула ссора, которая переросла в потасовку.
В порыве гнева пьяный мужчина ударил знакомую кулаком в глаз. В результате сильного удара потерпевшая потеряла зрение до светоощущения.
Приговором суда гражданин Узбекистана был осужден на 2 года 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.
Юлия Соболева
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