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В исправительное учреждение пытались передать конфеты с героином Печать
Скандалы и ЧП
19.06.2017 16:21

В исправительное учреждение пытались передать конфеты с героином

Сотрудники УФСИН пресекли попытку передачи наркотиков в ЛИУ-23.

Под Волгоградом в лечебно-исправительном учреждении №23 за попытку передачи наркотиков был задержан житель Урюпинска.

Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе УФСИН по региону, мужчина принес для одного из осужденных жевательные конфеты.

В ходе досмотра в конфетах были обнаружены 9 полиэтиленовых свертков с прессованным веществом коричневого цвета.

В исправительное учреждение пытались передать конфеты с героином

Экспертиза показала, что житель Урюпинска пытался передать осужденному героин общей массой 3,5 грамма.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело.

Юлия Соболева
Фото: УФСИН по Волгоградской области

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