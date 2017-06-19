В исправительное учреждение пытались передать конфеты с героином

Под Волгоградом в лечебно-исправительном учреждении №23 за попытку передачи наркотиков был задержан житель Урюпинска.

Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе УФСИН по региону, мужчина принес для одного из осужденных жевательные конфеты.

В ходе досмотра в конфетах были обнаружены 9 полиэтиленовых свертков с прессованным веществом коричневого цвета.

Экспертиза показала, что житель Урюпинска пытался передать осужденному героин общей массой 3,5 грамма.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело.

Юлия Соболева

Фото: УФСИН по Волгоградской области