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|СК проводит проверку по факту обнаружения в Волжском мертвого младенца
|Скандалы и ЧП
|19.06.2017 17:19
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Следственный комитет по Волгоградской области организовал проверку после обнаружения 18 июня мертвого младенца.
По предварительным данным, вчера местная жительница увидела недалеко от дома 95 по улице Мира подозрительны сверток. Внутри пакета оказалось тело новорожденной девочки. О страшной находке женщина сразу сообщила в правоохранительные органы.
На данный момент следователи пытаются установить все обстоятельства произошедшего. Принимаются меры по поиску матери младенца, выбросившей свое дитя.
Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе ведомства, тело ребенка направлено на судебно-медицинское исследование для выяснения причин смерти.
По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
- Следственные органы обращаются ко всем, кто стал свидетелем или очевидцем указанных событий, а также тем, кто располагает сведениями о личности матери погибшего ребенка, с просьбой сообщить эту информацию в дежурную часть УМВД по городу Волжскому: (8443) 41-56-56 или «02», - сообщают в СК по региону.
Юлия Соболева
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