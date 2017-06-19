Спустя год после трагедии в Карелии снова на лодке перевернулись дети

Как сообщает "СоцИнформБюро" со ссылкой на МЧС России, по Республике Карелия, информация о перевернувшейся лодке с детьми поступила 19 июня в 21:20.

"В районе посёлка Импилахти потерпела крушение лодка, в которой было пять детей. Двое спаслись, троих спасают", — говорится в сообщении ведомства.

В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего.

Напомним, что почти год назад в Карелия произошла трагедия в районе Сямозера. 18 июня 2016 года туристическая группа из детей и четырех взрослых пошла в поход и попала в шторм на озере, одна из лодок перевернулась. 14 детей погибло.

Надира Коннова

ФОТО: СК России