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Спустя год после трагедии в Карелии снова на лодке перевернулись дети Печать
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19.06.2017 23:36

Спустя год после трагедии в Карелии снова на лодке перевернулись дети

В Питкярантском районе на Ладожском озере на выходе из залива Импилахти на лодке перевернулись пять подростков: двое из них выплыли на берег, судьба трех неизвестна.

Как сообщает "СоцИнформБюро" со ссылкой на МЧС России, по Республике Карелия, информация о перевернувшейся лодке с детьми поступила 19 июня в 21:20.

"В районе посёлка Импилахти потерпела крушение лодка, в которой было пять детей. Двое спаслись, троих спасают", — говорится в сообщении ведомства.

В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего.

Напомним, что почти год назад в Карелия произошла трагедия в районе Сямозера. 18 июня 2016 года туристическая группа из детей и четырех взрослых пошла в поход и попала в шторм на озере, одна из лодок перевернулась. 14 детей погибло.

Надира Коннова
ФОТО: СК России

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