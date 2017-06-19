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|Спустя год после трагедии в Карелии снова на лодке перевернулись дети
|Скандалы и ЧП Главные новости
|19.06.2017 23:36
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Как сообщает "СоцИнформБюро" со ссылкой на МЧС России, по Республике Карелия, информация о перевернувшейся лодке с детьми поступила 19 июня в 21:20.
"В районе посёлка Импилахти потерпела крушение лодка, в которой было пять детей. Двое спаслись, троих спасают", — говорится в сообщении ведомства.
В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего.
Напомним, что почти год назад в Карелия произошла трагедия в районе Сямозера. 18 июня 2016 года туристическая группа из детей и четырех взрослых пошла в поход и попала в шторм на озере, одна из лодок перевернулась. 14 детей погибло.
Надира Коннова
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