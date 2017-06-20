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В Волгограде мать и дочь занимались сбытом наркотиков Печать
Скандалы и ЧП
20.06.2017 09:17

В Волгограде мать и дочь занимались сбытом наркотиков

На территории Краснооктябрьского района удалось задержать наркодилеров.

Накануне полицейскими при проведении оперативно-розыскных действий были задержаны по подозрению на сбыт наркотиков 40-летняя женщина и ее 22-летняя дочь.

Правоохранители установили, что особы занимались распространением сильных наркотиков через «тайники-закладки» в ряде районов города.

В Волгограде мать и дочь занимались сбытом наркотиков

В момент задержания распространители во всем сознались и пояснили, что получали партии запрещенных веществ через интернет.

При личном досмотре у задержанных было обнаружено и изъято 7 бумажных свертков с наркотическим средством.

В результате было возбуждено уголовное дело. Маме и дочке грозит от 10 до 20 лет лишения свободы.

Юлия Соболева
Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

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