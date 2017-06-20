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|В Волгограде мать и дочь занимались сбытом наркотиков
|Скандалы и ЧП
|20.06.2017 09:17
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Накануне полицейскими при проведении оперативно-розыскных действий были задержаны по подозрению на сбыт наркотиков 40-летняя женщина и ее 22-летняя дочь.
Правоохранители установили, что особы занимались распространением сильных наркотиков через «тайники-закладки» в ряде районов города.
В момент задержания распространители во всем сознались и пояснили, что получали партии запрещенных веществ через интернет.
При личном досмотре у задержанных было обнаружено и изъято 7 бумажных свертков с наркотическим средством.
В результате было возбуждено уголовное дело. Маме и дочке грозит от 10 до 20 лет лишения свободы.
Юлия Соболева
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