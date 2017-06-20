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Под Волгоградом иномарка столкнулась с Камазом: есть погибший Печать
Скандалы и ЧП Волгоград
20.06.2017 10:02

Под Волгоградом иномарка столкнулась с Камазом: есть погибший

Трагическое ДТП произошло накануне днем в Михайловском районе Волгоградской области.

Как сообщили "СоцИнформБюро" в пресс-службе ГУ МВД России по региону, в понедельник в 13:00 на 778 км автодороги Р-22 «Каспий» 33-летний водитель на автомашине «Хендэ Фургон» двигался со стороны Москвы в сторону Волгограда. Водитель иномарки не выбрал безопасную дистанцию до движущегося впереди автомобиля «Камаз» с прицепом и столкнулся с ним.

В результате дорожно-транспортного происшествия водитель автомобиля «Хендэ» от полученных травм скончался на месте трагедии.

Надира Коннова
ФОТО: Пресс-служба ГУ МВД России по Волгоградской области

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