Под Волгоградом иномарка столкнулась с Камазом: есть погибший

Как сообщили "СоцИнформБюро" в пресс-службе ГУ МВД России по региону, в понедельник в 13:00 на 778 км автодороги Р-22 «Каспий» 33-летний водитель на автомашине «Хендэ Фургон» двигался со стороны Москвы в сторону Волгограда. Водитель иномарки не выбрал безопасную дистанцию до движущегося впереди автомобиля «Камаз» с прицепом и столкнулся с ним.

В результате дорожно-транспортного происшествия водитель автомобиля «Хендэ» от полученных травм скончался на месте трагедии.

Надира Коннова

ФОТО: Пресс-служба ГУ МВД России по Волгоградской области