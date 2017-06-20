В центре Волгограда ВАЗ столкнулся с мотоциклом: пострадали парень и девушка

Как сообщили "СоцИнформБюро" в пресс-службе ГУ МВД России по региону, 19 июня в 18:15 водитель автомобиля «ВАЗ-21120» двигался по проспекту Ленина со стороны ул. Глазкова в сторону ул. Кубинской. На пересечении с ул. Чуйкова при совершении маневра разворота на разрешающий сигнал светофора водитель легковушки не предоставил преимущество в движении мотоциклу «Ямаха», под управлением 23-летнего водителя, который двигался во встречном направлении прямо.

В результате дорожно-транспортного происшествия мотоциклист и 16-летняя девушка-пассажир получили травмы и были доставлены в больницу.

Надира Коннова

ФОТО: Пресс-служба ГУ МВД России по Волгоградской области