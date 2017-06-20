ОАО ЕДКММ
В Волжском автоледи сбила мать с ребенком Печать
Скандалы и ЧП Волгоград
20.06.2017 10:45

В Волжском автоледи сбила мать с ребенком

33-летняя женщина и 6-летняя девочка переходили дорогу в неустановленном месте.

Как сообщили "СоцИнформБюро" в пресс-службе ГУ МВД России по региону, накануне в 09:20 30-летняя женщина-водитель, управляя автомашиной «Мерседес», двигалась по ул. К. Маркса со стороны ул. Комсомольская в сторону ул. Коммунистическая. Напротив дома № 61А по ул. К. Маркса автоледи наехала на 33-летнюю женщину и 6-летнюю девочку, которые переходили дорогу в неустановленном месте.

В результате дорожного происшествия пешеходы с травмами были доставлены в больницу.

Надира Коннова
ФОТО: ИА "СоцИнформБюро"

< Предыдущая   Следующая >
 

Понравилась новость? Поделись с друзьями!

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить

Архив новостей

 

Самое читаемое

Баннер
Баннер
Баннер
Баннер

Последние комментарии

добавить на Яндекс

Новости Волгограда и Волгоградской области. Новости за сегодня, криминальные новости, чрезвычайные происшествия, экономика, политика, персоны и многое другое...

© Все права на материалы сайта принадлежат редакции СоцИнформБюро. Перепечатка допустима только при наличии прямой гиперссылки на сайт.

Информационное агентство СоцИнформБюро. 16+

Свидетельство о регистрации ИА № ТУ34-00512 от 15 мая 2013г. выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Волгоградской области и Республике Калмыкия.

Телефон 8 (961) 685-20-68, Адрес: 400048, Россия, Волгоград, просп.Жукова, д.100, Email: info(0)volgasib.ru

Реклама на сайте

Баннер
Рейтинг@Mail.ru