В Волжском автоледи сбила мать с ребенком

Как сообщили "СоцИнформБюро" в пресс-службе ГУ МВД России по региону, накануне в 09:20 30-летняя женщина-водитель, управляя автомашиной «Мерседес», двигалась по ул. К. Маркса со стороны ул. Комсомольская в сторону ул. Коммунистическая. Напротив дома № 61А по ул. К. Маркса автоледи наехала на 33-летнюю женщину и 6-летнюю девочку, которые переходили дорогу в неустановленном месте.

В результате дорожного происшествия пешеходы с травмами были доставлены в больницу.

Надира Коннова

ФОТО: ИА "СоцИнформБюро"