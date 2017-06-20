ОАО ЕДКММ
25-летний волжанин изрезал ножом дачника из-за парковки авто Печать
Скандалы и ЧП Волгоград
20.06.2017 11:02

Между соседями по даче возник конфликт на почве спора о парковке автомобиля, в результате чего подозреваемый несколько раз ударил 43-летнего мужчину ножом.

Как сообщили "СоцИнформБюро" в пресс-службе ГУ МВД России по региону, накануне ночью в городскую больницу был доставлен истекающий кровью 43-летний житель о. Зеленый. Медики диагностировали у пациента множественные ножевые ранения и незамедлительно сообщили о поступившем с травмами криминального характера в полицию.

Сотрудникам полиции удалось установить личность и задержать подозреваемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Злоумышленником оказался 25-летний сосед по даче потерпевшего. Полиция установила, что между мужчинами возник конфликт на почве спора о парковке автомобиля, в результате чего подозреваемый схватил нож и начал наносить им удары потерпевшему.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 111 УК РФ – «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Законодательством предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

Надира Коннова
ФОТО: ИА "СоцИнформБюро"

Следующая >
 

Понравилась новость? Поделись с друзьями!

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить

Архив новостей

 

Самое читаемое

Баннер
Баннер
Баннер
Баннер

Последние комментарии

добавить на Яндекс

Новости Волгограда и Волгоградской области. Новости за сегодня, криминальные новости, чрезвычайные происшествия, экономика, политика, персоны и многое другое...

© Все права на материалы сайта принадлежат редакции СоцИнформБюро. Перепечатка допустима только при наличии прямой гиперссылки на сайт.

Информационное агентство СоцИнформБюро. 16+

Свидетельство о регистрации ИА № ТУ34-00512 от 15 мая 2013г. выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Волгоградской области и Республике Калмыкия.

Телефон 8 (961) 685-20-68, Адрес: 400048, Россия, Волгоград, просп.Жукова, д.100, Email: info(0)volgasib.ru

Реклама на сайте

Баннер
Рейтинг@Mail.ru