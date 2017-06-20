Между соседями по даче возник конфликт на почве спора о парковке автомобиля, в результате чего подозреваемый несколько раз ударил 43-летнего мужчину ножом.

Как сообщили "СоцИнформБюро" в пресс-службе ГУ МВД России по региону, накануне ночью в городскую больницу был доставлен истекающий кровью 43-летний житель о. Зеленый. Медики диагностировали у пациента множественные ножевые ранения и незамедлительно сообщили о поступившем с травмами криминального характера в полицию.

Сотрудникам полиции удалось установить личность и задержать подозреваемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Злоумышленником оказался 25-летний сосед по даче потерпевшего. Полиция установила, что между мужчинами возник конфликт на почве спора о парковке автомобиля, в результате чего подозреваемый схватил нож и начал наносить им удары потерпевшему.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 111 УК РФ – «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Законодательством предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

Надира Коннова

ФОТО: ИА "СоцИнформБюро"