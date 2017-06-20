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В День памяти и скорби в Волгограде зажгут 400 лампад Печать
Скандалы и ЧП Волгоград
20.06.2017 11:51

В День памяти и скорби в Волгограде зажгут 400 лампад

Волгоградцы 21 июня присоединятся к памятным акциям, посвященным началу Великой Отечественной войны.

Как сообщили "СоцИнформБюро" в пресс-службе обладминистрации, 21 июня в 20-00 у фонтана «Искусство» на верхней террасе Центральной набережной состоится вечер памяти. Откроет мероприятие литературно-музыкальная композиция — волгоградские вокалисты в сопровождении оркестра исполнят песни военных лет. Также здесь прозвучат стихи, посвященные мирной и военной жизни нашей страны.

Продолжением станет акция «Свеча памяти», на которой горожане зажгут более четырехсот свечей-лампад и колонной пройдут от фонтана «Искусство» до Вечного огня на площади Павших Борцов. Свечи участники оставят у памятника-обелиска, там же возложат цветы.

В 23:00 на Площади Героев мемориального комплекса Мамаев Курган состоится акция Главного регионального Управления МВД России«Завтра была война». Более двух тысяч человек, среди которых ветераны, руководство и сотрудники правоохранительных органов, Росгвардии, курсанты Волгоградской академии МВД России, а также представители силовых структур региона почтут память ушедших рядовых солдат и офицеров. Участники возложат цветы и венки к Вечному огню. Затем колонна пройдет к подножию монумента «Родина-мать зовет!».

Надира Коннова
ФОТО: Пресс-служба администрации Волгоградской области

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