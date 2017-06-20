Как сообщили "СоцИнформБюро" в пресс-службе областной прокуратуры, оказалось, что не все учреждения готовы принять детей. Проверка выявила многочисленные нарушения в сфере санитарно-эпидемиологического и противопожарного законодательства. В пяти детских лагерях в трех районах области из-за отсутствия санитарно-эпидемиологических заключений для начала деятельности открытие сезона пришлось перенести.

По результатам проверок в 2017 году Роспотребнадзор выявил в российских детских лагерях 8,6 тысячи нарушений санитарно-эпидемиологических требований, которые касались организации питания, размещения детей, а также материально-технического оборудования учреждений и нарушений при контроле за водоснабжением. Из 290 лагерей, не готовых к летней оздоровительной смене, на сегодняшний день не открылись только 5 лагерей, 39 из них открылись позже намеченного срока. Основные причины переноса срока - запоздалая подготовка детских оздоровительных учреждений, отсутствие медкнижек у персонала, неудовлетворительная противоклещевая обработка территории и погодные условия.

Надира Конова

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