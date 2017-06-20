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У жителя Кировского района во дворе нашли 47 кустов конопли Печать
Скандалы и ЧП
20.06.2017 13:27

У жителя Кировского района во дворе нашли 47 кустов конопли

Полиция региона продолжает выявлять факты незаконной культивации наркотических растений.

В регионе правоохранительные органы проводят оперативно-профилактическую операцию «Мак».

Напомним, что ее задача – выявить факты незаконного изготовления и оборота наркотиков, а также найти и уничтожить заросли дикой конопли.

Так, 17 июня 2017 года у 32-летнего жителя Светлоярского района на территории домовладения было обнаружено 20 культивированных кустов конопли.

У жителя Кировского района во дворе нашли 47 кустов конопли

Спустя два дня, 19 июня, в дворе дома 47-летнего жителя Кировского района правоохранители нашли плантацию с 74 кусами конопли.

Полицейским подозреваемые признались, что выращивали наркотики для личного потребления.

Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе ведомства, все запрещенные к обороту растения изъяты и уничтожены.

На данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Культиваторам грозит до 2 лет лишения свободы.

Юлия Соболева
Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

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Комментарии   

 
0 #1 я 20.06.2017 14:05
скока-скока "кусов конопли"?
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