У жителя Кировского района во дворе нашли 47 кустов конопли

В регионе правоохранительные органы проводят оперативно-профилактическую операцию «Мак».

Напомним, что ее задача – выявить факты незаконного изготовления и оборота наркотиков, а также найти и уничтожить заросли дикой конопли.

Так, 17 июня 2017 года у 32-летнего жителя Светлоярского района на территории домовладения было обнаружено 20 культивированных кустов конопли.

Спустя два дня, 19 июня, в дворе дома 47-летнего жителя Кировского района правоохранители нашли плантацию с 74 кусами конопли.

Полицейским подозреваемые признались, что выращивали наркотики для личного потребления.

Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе ведомства, все запрещенные к обороту растения изъяты и уничтожены.

На данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Культиваторам грозит до 2 лет лишения свободы.

Юлия Соболева

Фото: ГУ МВД по Волгоградской области