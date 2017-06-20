Бывший заместитель директора ООО «РН-Волгоград» подозревается в использовании вредоносных программ из корыстной заинтересованности.

Согласно материалам суда, с мая 2012 года по май 2016 года сотрудник компании вступил в сговор с коллегами с целью получения незаконной прибыли.

Преступная группа с помощью внедрения в работу АЗС вредоносной компьютерной программы систематически недоливала нефтепродукты клиентам в размере от 4% до 6%.

Излишки топлива преступники реализовывали в обход кассового учета.

Поймать злоумышленников удалось сотрудникам регионального УФСБ России. Было возбуждено уголовное дело.

9 июня 2017 года Центральный районный суд назначил заместителю руководителя компании меру пресечения. Однако подозреваемый такое решение попытался оспорить.

Сегодня Волгоградский областной суд оставил постановление суда первой инстанции без изменения. Постановление вступило в законную силу.

Юлия Соболева

Фото: globallookpress