Глава Краснооктябрьского района покинул свой пост
В администрации Краснооктябрьского района Волгограда кадровые перестановки. ....
Минтруд опубликовал календарь выходных и праздников в 2018 году
Министерство труда и социальной защиты России обнародовало во вторник график выходных и праздничных ....
|Бывшего замдиректора сети АЗС подозревают в продаже топлива в обход кассы
|Скандалы и ЧП
|20.06.2017 14:31
|
Бывший заместитель директора ООО «РН-Волгоград» подозревается в использовании вредоносных программ из корыстной заинтересованности.
Согласно материалам суда, с мая 2012 года по май 2016 года сотрудник компании вступил в сговор с коллегами с целью получения незаконной прибыли.
Преступная группа с помощью внедрения в работу АЗС вредоносной компьютерной программы систематически недоливала нефтепродукты клиентам в размере от 4% до 6%.
Излишки топлива преступники реализовывали в обход кассового учета.
Поймать злоумышленников удалось сотрудникам регионального УФСБ России. Было возбуждено уголовное дело.
9 июня 2017 года Центральный районный суд назначил заместителю руководителя компании меру пресечения. Однако подозреваемый такое решение попытался оспорить.
Сегодня Волгоградский областной суд оставил постановление суда первой инстанции без изменения. Постановление вступило в законную силу.
Юлия Соболева
Понравилась новость? Поделись с друзьями!
-
14:31
Бывшего замдиректора сети АЗС подозревают в продаже топлива в обход кассы
-
14:31
Волгоградский парламентарий: российские курорты пока к такому не готовы
-
14:10
Евросуд признал дискриминационным закон РФ о гей-пропаганде
-
13:29
Из-за нарушений в Волгоградской области сорвалось открытие пяти детских лагерей
-
13:27
У жителя Кировского района во дворе нашли 47 кустов конопли
-
12:56
У подножия Мамаева кургана началось строительство второй очереди сквера
-
12:44
В двух городских отделах полиции назначены новые руководители
-
12:16
Минтруд опубликовал календарь выходных и праздников в 2018 году
-
11:51
В День памяти и скорби в Волгограде зажгут 400 лампад
-
11:39
В Волгоградской транспортной прокуратуре новый глава
-
11:05
В Волгограде введен карантин по бешенству
-
11:02
25-летний волжанин изрезал ножом дачника из-за парковки авто
-
10:57
В Волгограде и Волжском построят три детских сада
-
10:45
В Волжском автоледи сбила мать с ребенком
Самое читаемое
-
13:29
Из-за нарушений в Волгоградской области сорвалось открытие пяти детских лагерей
-
13:27
У жителя Кировского района во дворе нашли 47 кустов конопли
-
11:51
В День памяти и скорби в Волгограде зажгут 400 лампад
-
11:02
25-летний волжанин изрезал ножом дачника из-за парковки авто
-
10:45
В Волжском автоледи сбила мать с ребенком
-
10:37
В центре Волгограда ВАЗ столкнулся с мотоциклом: пострадали парень и девушка
-
10:02
Под Волгоградом иномарка столкнулась с Камазом: есть погибший
Последние комментарии
-
В Волгограде состоялся концерт в поддержку жильцов пострадавшего дома
-
Надо было собраться и обсудить причины произошедшей трагедии. Чтобы не допустить в будущем. УК должна ... >>
-
-
В центре Волгограда ВАЗ столкнулся с мотоциклом: пострадали парень и девушка
-
Вот интересно с какой скоростью двигался мотоцикл >>
-
-
Причину пожара на стадионе "Волгоград Арена" установят в течение 10 дней
-
При соблюдении строительных норм и правил пенополистирол (ППС) является высокоэффективн ым, безопасным ... >>
-
-
В Волгограде наследница Николая II попыталась завладеть районной администрацией
-
А у тетеньки есть справка о ненахождении на учете в пмихо-неврологи ческом диспансере, интересно??? >>
-
-
В Волгограде с 1 июля произойдет повышение тарифов на коммунальные услуги
-
Ну что ж, голос Молотова они услышат, я надеюсь... Адреса оккупационных властей известны... >>
-
-
В Дубовке ликвидируют крупнейшую свалку
-
"На свалке идет постоянное глубинное горение отходов. Зловонный смог регулярно накрывает жилые ... >>
-
-
Полиция Волгоградской области ищет торговцев людьми
-
Судебный пристав в Михайловке украл деньги у должника
-
Опять!!! Кого туда на работу берут!? Прошлого пристава даже не посадили, уволили и все. >>
-
-
У жителя Кировского района во дворе нашли 47 кустов конопли
-
скока-скока "кусов конопли"? >>
-