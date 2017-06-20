ОАО ЕДКММ
Прокуратура отобрала водительские права у 6 алкоголиков области Печать
Скандалы и ЧП
20.06.2017 16:58

Прокуратура отобрала плава у 6 алкоголиков области

По инициативе прокуратуры 6 граждан лишились права управления транспортом из-за алкогольной зависимости.

В Николаевском районе ведомство провело проверку исполнения законодательства дорожного движения, которая показала ряд нарушений.

Было установлено, что 6 местных жителей имели водительские удостоверения и при этом состояли на учете у врача психиатра-нарколога с синдромом зависимости от алкоголя.

Напомним, что согласно законодательству алкоголизм является абсолютным противопоказанием для вождения машины.

В результате прокурор района обратился в суд с заявлением о прекращении действий прав на управление ТС. Суд требования прокурора удовлетворил.

Юлия Соболева
Фото: globallookpress

Следующая >
 

Понравилась новость? Поделись с друзьями!

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить

Архив новостей

 

Самое читаемое

Баннер
Баннер
Баннер
Баннер

Последние комментарии

добавить на Яндекс

Новости Волгограда и Волгоградской области. Новости за сегодня, криминальные новости, чрезвычайные происшествия, экономика, политика, персоны и многое другое...

© Все права на материалы сайта принадлежат редакции СоцИнформБюро. Перепечатка допустима только при наличии прямой гиперссылки на сайт.

Информационное агентство СоцИнформБюро. 16+

Свидетельство о регистрации ИА № ТУ34-00512 от 15 мая 2013г. выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Волгоградской области и Республике Калмыкия.

Телефон 8 (961) 685-20-68, Адрес: 400048, Россия, Волгоград, просп.Жукова, д.100, Email: info(0)volgasib.ru

Реклама на сайте

Баннер
Рейтинг@Mail.ru