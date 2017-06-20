В Николаевском районе ведомство провело проверку исполнения законодательства дорожного движения, которая показала ряд нарушений.

Было установлено, что 6 местных жителей имели водительские удостоверения и при этом состояли на учете у врача психиатра-нарколога с синдромом зависимости от алкоголя.

Напомним, что согласно законодательству алкоголизм является абсолютным противопоказанием для вождения машины.

В результате прокурор района обратился в суд с заявлением о прекращении действий прав на управление ТС. Суд требования прокурора удовлетворил.

Юлия Соболева

Фото: globallookpress