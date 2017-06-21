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|Волгоградцы не перестают быть жертвами мошенников
|Скандалы и ЧП Волгоград
|21.06.2017 02:57
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В другом случае от действий злоумышленника пострадал пенсионер из Красноармейского района. Днем на городской телефон мужчине позвонил неизвестный и представился пенсионеру сыном. А затем рассказал душещипательную историю, что совершил преступление и чтобы не попасть под уголовную статью ему срочно требуется сумма в двести тысяч рублей. Пенсионер поверил звонившему и передал, подъехавшему курьеру 168 тысяч рублей, и только потом связался со своим сыном. Далее, разумеется, понял, что стал жертвой мошенников и обратился в полицию.
В третьем случае «развода» на деньги 77-летней жительницы все того же Красноармейского района не получилось, поскольку женщина проявила бдительность. Ей также на телефон позвонил неизвестный и попытался убедить пенсионерку, что сможет решить проблему с якобы совершившим преступление ее сыном. За свои услуги он запросил сумму в триста тысяч рублей. Женщина не поверила телефонному аферисту и сразу обратилась в правоохранительные органы.
В настоящее время ведется розыск преступников, - сообщили ИА «Социнформбюро» в пресс-службе Управления МВД России по городу Волгограду.
Управление МВД России по городу Волгограду предупреждает: «Уважаемые волгоградцы! Чтобы не стать жертвой мошенников, не верьте телефонным звонкам о том, что ваши родственники совершили преступление и за деньги можно решить возникшие проблемы с законом, не впадайте в панику от услышанного, всегда перепроверяйте информацию».
Евгений Иванов
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