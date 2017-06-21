Волгоградцы не перестают быть жертвами мошенников

Несмотря на регулярные призывы полиции быть бдительными, доверчивые волгоградцы продолжают попадаться на уловки мошенников, теряя при этом внушительные суммы денежных средств.

Очередные случаи мошенничества произошли на территории многострадального города-героя Волгограда. Так в Центральном районе мошенница «развела» свою жертву через общение в одной из социальных сетей. 33-летняя волгоградка хотела снять квартиру, и, увидев объявление в соцсети, откликнулась на него. А после переписки с незнакомкой перевела пять тысяч рублей в качестве предоплаты. Вот только когда ей привезут ключи от арендованной жилплощади, женщина так и не дождалась, после чего с заявлением обратилась в отдел полиции. В другом случае от действий злоумышленника пострадал пенсионер из Красноармейского района. Днем на городской телефон мужчине позвонил неизвестный и представился пенсионеру сыном. А затем рассказал душещипательную историю, что совершил преступление и чтобы не попасть под уголовную статью ему срочно требуется сумма в двести тысяч рублей. Пенсионер поверил звонившему и передал, подъехавшему курьеру 168 тысяч рублей, и только потом связался со своим сыном. Далее, разумеется, понял, что стал жертвой мошенников и обратился в полицию. В третьем случае «развода» на деньги 77-летней жительницы все того же Красноармейского района не получилось, поскольку женщина проявила бдительность. Ей также на телефон позвонил неизвестный и попытался убедить пенсионерку, что сможет решить проблему с якобы совершившим преступление ее сыном. За свои услуги он запросил сумму в триста тысяч рублей. Женщина не поверила телефонному аферисту и сразу обратилась в правоохранительные органы. В настоящее время ведется розыск преступников, - сообщили ИА «Социнформбюро» в пресс-службе Управления МВД России по городу Волгограду. Управление МВД России по городу Волгограду предупреждает: «Уважаемые волгоградцы! Чтобы не стать жертвой мошенников, не верьте телефонным звонкам о том, что ваши родственники совершили преступление и за деньги можно решить возникшие проблемы с законом, не впадайте в панику от услышанного, всегда перепроверяйте информацию». Евгений Иванов Следующая >