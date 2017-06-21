Глава Краснооктябрьского района покинул свой пост
В администрации Краснооктябрьского района Волгограда кадровые перестановки. ....
Минтруд опубликовал календарь выходных и праздников в 2018 году
Министерство труда и социальной защиты России обнародовало во вторник график выходных и праздничных ....
|Ночью в Волгограде произошло самовозгорание авто
|Скандалы и ЧП
|21.06.2017 09:12
|
20 июня около 22.54 на пульт диспетчера пожарной службы поступило сообщение о пожаре в Дзержинском районе.
Оказалось, что на улице Землячки в автомобиле Фольксваген Пассат 1999 года выпуска загорелся моторный отсек.
Пожарным удалость справиться с огнем уже через 5 минут. К счастью, никто не пострадал.
Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе ведомства, предполагаемой причиной пожара стала неисправность узлов и агрегатов авто.
Юлия Соболева
Понравилась новость? Поделись с друзьями!
Последние новости
-
10:09
В Волгограде отменили рейс в Сочи
-
10:03
Детсадовцев под Волгоградом кормили просроченной овсянкой
-
09:34
Экс-руководитель ТСЖ идет под суд за злоупотребление полномочиями
-
09:21
Курортный сбор могут переложить на гостиницы и кафе
-
09:12
Ночью в Волгограде произошло самовозгорание авто
-
06:11
Российские юниоры выиграли «Кубок Сириуса»
-
05:30
«Торпедо» продали за 125 тысяч долларов
-
03:54
«Траур» сборной России на «Евробаскете – 2017». Видео
-
02:57
Волгоградцы не перестают быть жертвами мошенников
-
20.06.2017 23:57
«Ротор» узнал спарринг-партнеров
-
20.06.2017 19:58
В Кировском районе с 1 августа заработает новая сельскохозяйственная ярмарка
-
20.06.2017 19:18
В Волгограде обсудили антитеррористическую защиту объектов для проведения ЧМ-2018
-
20.06.2017 17:20
В День памяти и скорби в центре Волгограда ограничат движение
-
20.06.2017 16:58
Прокуратура отобрала водительские права у 6 алкоголиков области
Самое читаемое
-
10:03
Детсадовцев под Волгоградом кормили просроченной овсянкой
-
09:34
Экс-руководитель ТСЖ идет под суд за злоупотребление полномочиями
-
09:12
Ночью в Волгограде произошло самовозгорание авто
-
02:57
Волгоградцы не перестают быть жертвами мошенников
-
20.06.2017 16:58
Прокуратура отобрала водительские права у 6 алкоголиков области
-
20.06.2017 14:31
Бывшего замдиректора сети АЗС подозревают в продаже топлива в обход кассы
-
20.06.2017 13:29
Из-за нарушений в Волгоградской области сорвалось открытие пяти детских лагерей
Последние комментарии
-
В Волгограде состоялся концерт в поддержку жильцов пострадавшего дома
-
Надо было собраться и обсудить причины произошедшей трагедии. Чтобы не допустить в будущем. УК должна ... >>
-
-
В центре Волгограда ВАЗ столкнулся с мотоциклом: пострадали парень и девушка
-
Вот интересно с какой скоростью двигался мотоцикл >>
-
-
Причину пожара на стадионе "Волгоград Арена" установят в течение 10 дней
-
При соблюдении строительных норм и правил пенополистирол (ППС) является высокоэффективн ым, безопасным ... >>
-
-
В Волгограде наследница Николая II попыталась завладеть районной администрацией
-
А у тетеньки есть справка о ненахождении на учете в пмихо-неврологи ческом диспансере, интересно??? >>
-
-
В Дубовке ликвидируют крупнейшую свалку
-
"На свалке идет постоянное глубинное горение отходов. Зловонный смог регулярно накрывает жилые ... >>
-
-
Мэрия Волгограда опубликовала новую транспортную схему
-
21-06-2017 в 8-30ч . 98 автобус пронесся моми на нереальной скорости не остановившись на остановке ... >>
-
-
Полиция Волгоградской области ищет торговцев людьми
-
Судебный пристав в Михайловке украл деньги у должника
-
Опять!!! Кого туда на работу берут!? Прошлого пристава даже не посадили, уволили и все. >>
-
-
У жителя Кировского района во дворе нашли 47 кустов конопли
-
скока-скока "кусов конопли"? >>
-