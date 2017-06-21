Ночью в Волгограде произошло самовозгорание авто

На улице Землячки в автомобиле Фольксваген Пассат загорелся моторный отсек. 20 июня около 22.54 на пульт диспетчера пожарной службы поступило сообщение о пожаре в Дзержинском районе. Оказалось, что на улице Землячки в автомобиле Фольксваген Пассат 1999 года выпуска загорелся моторный отсек. Пожарным удалость справиться с огнем уже через 5 минут. К счастью, никто не пострадал. Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе ведомства, предполагаемой причиной пожара стала неисправность узлов и агрегатов авто. Юлия Соболева

Фото: МЧС по региону < Предыдущая Следующая >