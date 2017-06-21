ОАО ЕДКММ
Ночью в Волгограде произошло самовозгорание авто Печать
Скандалы и ЧП
21.06.2017 09:12

Ночью в Волгограде произошло самовозгорание авто

На улице Землячки в автомобиле Фольксваген Пассат загорелся моторный отсек.

20 июня около 22.54 на пульт диспетчера пожарной службы поступило сообщение о пожаре в Дзержинском районе.

Оказалось, что на улице Землячки в автомобиле Фольксваген Пассат 1999 года выпуска загорелся моторный отсек.

Пожарным удалость справиться с огнем уже через 5 минут. К счастью, никто не пострадал.

Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе ведомства, предполагаемой причиной пожара стала неисправность узлов и агрегатов авто.

Юлия Соболева
Фото: МЧС по региону

< Предыдущая   Следующая >
 

Понравилась новость? Поделись с друзьями!

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить

Последние новости

Архив новостей

 

Самое читаемое

Баннер
Баннер
Баннер
Баннер

Последние комментарии

добавить на Яндекс

Новости Волгограда и Волгоградской области. Новости за сегодня, криминальные новости, чрезвычайные происшествия, экономика, политика, персоны и многое другое...

© Все права на материалы сайта принадлежат редакции СоцИнформБюро. Перепечатка допустима только при наличии прямой гиперссылки на сайт.

Информационное агентство СоцИнформБюро. 16+

Свидетельство о регистрации ИА № ТУ34-00512 от 15 мая 2013г. выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Волгоградской области и Республике Калмыкия.

Телефон 8 (961) 685-20-68, Адрес: 400048, Россия, Волгоград, просп.Жукова, д.100, Email: info(0)volgasib.ru

Реклама на сайте

Баннер
Рейтинг@Mail.ru