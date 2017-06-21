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Экс-руководитель ТСЖ идет под суд за злоупотребление полномочиями Печать
Скандалы и ЧП
21.06.2017 09:34

ТСЖ «Баррикадец»

Прокуратура Краснооктябрьского района направила в суд дело о бывшем руководителе ТСЖ «Баррикадец».

Экс-глава ТСЖ обвиняется в злоупотреблении полномочиями.

По версии следствия, в период с января 2014 по июль 2015 года муниципальное унитарное предприятие «Волгоградское коммунальное хозяйство» предоставило ТСЖ «Баррикадец» энергоуслуг на общую сумму в 3,9 миллионов рублей.

Однако предприятию за услуги было выплачено только 1,5 миллионов рублей. Остальные средства руководитель ТСЖ потратил по своему усмотрению.

В результате было возбуждено уголовное дело. Свою вину подозреваемый признал. Теперь ему грозит до 4 лет лишения свободы.

Юлия Соболева
Фото: globallookpress

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