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Детсадовцев под Волгоградом кормили просроченной овсянкой Печать
Скандалы и ЧП
21.06.2017 10:03

Детсадовцев под Волгоградом кормили просроченной овсянкой

Сотрудники Россельхознадзора обнаружили в детском саду Калачевского района овсяные хлопья с истекшим сроком годности.

Надзорное ведомство провело проверку муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Маячок» х. Ляпичев» Калачевского района и выявила нарушения.

Было установлено, что на складе детского сада хранились овсяные хлопья «Геркулес» с истекшим сроком годности.

Согласно законодательству, хранение просроченных пищевых продуктов – это грубое нарушение. Такие продукты могут быть опасны для здоровья.

В результате руководство садика было привлечено к административной ответственности.

Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе Россельхознадзора, в соответствии с требованием ГОСТа 26791-89 срок хранения для крупы хлопья овсяные «Геркулес» составляет четыре месяца.

Юлия Соболева
Фото: globallookpress

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