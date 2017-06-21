Детсадовцев под Волгоградом кормили просроченной овсянкой

Сотрудники Россельхознадзора обнаружили в детском саду Калачевского района овсяные хлопья с истекшим сроком годности. Надзорное ведомство провело проверку муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Маячок» х. Ляпичев» Калачевского района и выявила нарушения. Было установлено, что на складе детского сада хранились овсяные хлопья «Геркулес» с истекшим сроком годности. Согласно законодательству, хранение просроченных пищевых продуктов – это грубое нарушение. Такие продукты могут быть опасны для здоровья. В результате руководство садика было привлечено к административной ответственности. Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе Россельхознадзора, в соответствии с требованием ГОСТа 26791-89 срок хранения для крупы хлопья овсяные «Геркулес» составляет четыре месяца. Юлия Соболева

Фото: globallookpress Следующая >