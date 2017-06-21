В Серафимовиче Ока насмерть сбила женщину

Смертельное ДТП произошло накануне в 11.25 часов в Серафимовичском районе.

Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе МВД по региону, 70-летний водитель на ВАЗ-111130 не уступил дорогу женщине, которая шла в зоне действия знака «Пешеходный переход».

В результате ДТП 75-летняя пострадавшая с травмами была доставлена в ближайшую больницу, где скончалась.

Юлия Соболева

Фото: ИА «СоцИнформБюро»