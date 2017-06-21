В Волгограде за неделю в отношении мусороперевозчиков составили более 30 протоколов

Как сообщили "СоцИнформБюро" в пресс-службе облкомприроды, за прошлую неделю экологи совместно с полицейскими проверили 36 автомобилей, транспортирующих отходы по территории областного центра и близлежащих районов. В результате в отношении мусороперевозчиков-нарушителей составили более 30-ти административных протоколов.

- Всего за истекшую неделю инспекторы провели 41 рейд. 30 из них были организованы в Волгограде. В ходе рейдов инспекторы совместно с полицейскими составили 31 административный протокол, из них 25 – на территории Волгограда. Двое водителей были задержаны за сброс отходов на почву. Кроме штрафов, нарушителям будет дополнительно предъявлен расчет ущерба, нанесенного окружающей среде, который в несколько раз превышает сумму штрафа. В шести случаях были составлены протоколы на водителей, у которых отсутствовала необходимая документация о безопасном в дальнейшем размещении отходов, - рассказали в пресс-службе комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области.

До конца этого года, объявленного в России Годом экологии, проверки будут осуществляться ежедневно, причем не только в дневное, но и в ночное время суток.

Надира Коннова

ФОТО: Алексей Ульянов