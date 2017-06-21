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|Под Волгоградом замначальника завода ответит за загрязнение атмосферного воздуха
|Скандалы и ЧП Волгоград
|21.06.2017 11:30
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Как сообщили "СоцИнформБюро" в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области, завершено расследование уголовного дела по обвинению заместителя руководителя одного из предприятий по переработке цветных и черных металлов, расположенного на территории Светлоярского района. 54-летний мужчина обвиняется в бездействии при осуществлении выбросов, загрязняющих атмосферный воздух.
Полиция установила, в течение двух недель февраля этого года заместитель начальника завода, который отвечал за надлежащую организацию работы предприятия, в том числе за использование газо-очистных установок, не обеспечил надлежащий контроль за своевременным включением указанного оборудования. В результате произошел выброс вредных веществ – свинца и его соединений. Это привело к загрязнению атмосферного воздуха. Мужчина свою вину в содеянном полностью признал.
Виновнику грозит наказание в виде ареста на срок до 3-х месяцев.
Надира Коннова
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