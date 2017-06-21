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Спасатели нашли лодку, на которой перевернулись подростки на Ладоге Печать
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21.06.2017 11:55

Спасатели нашли лодку, на которой перевернулись подростки на Ладоге

На Ладожском озере спасатели обнаружили лодку, на которой перевернулись подростки во время шторма.

Как сообщает "СоцИнформБюро", продолжаются поисково-спасательная операция в Питкярантском районе на Ладожском озере, где на выходе из залива Импилахти вечером 19 июня на лодке перевернулись пять подростков. Двое из них выплыли на берег, судьба трех неизвестна. Ребята хотели порыбачить, несмотря на сильный ветер. Одна девушка, со слов детей, утонула, однако официально ее гибель не подтверждается.

Напомним, год назад в Карелии произошла трагедия в районе Сямозера. 18 июня 2016 года туристическая группа из детей и четырех взрослых пошла в поход и попала в шторм на озере, одна из лодок перевернулась. 14 детей погибло.

Надира Коннова
ФОТО: МЧС России

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