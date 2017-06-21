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|Спасатели нашли лодку, на которой перевернулись подростки на Ладоге
|Скандалы и ЧП Главные новости
|21.06.2017 11:55
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Как сообщает "СоцИнформБюро", продолжаются поисково-спасательная операция в Питкярантском районе на Ладожском озере, где на выходе из залива Импилахти вечером 19 июня на лодке перевернулись пять подростков. Двое из них выплыли на берег, судьба трех неизвестна. Ребята хотели порыбачить, несмотря на сильный ветер. Одна девушка, со слов детей, утонула, однако официально ее гибель не подтверждается.
Напомним, год назад в Карелии произошла трагедия в районе Сямозера. 18 июня 2016 года туристическая группа из детей и четырех взрослых пошла в поход и попала в шторм на озере, одна из лодок перевернулась. 14 детей погибло.
Надира Коннова
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