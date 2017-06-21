В Тракторозаводском районе сын ударил и обокрал пожилую мать

Мужчина силой выхватил сумку с кошельком у собственной матери. 73-летней женщине пришлось идти в полицию. Накануне в дежурную часть отдела полиции №1 в Тракторозаводском районе обратилась 73-летняя волгоградка. Женщина попросила привлечь к уголовной ответственности своего 44-летнего сына за грабеж. Как сообщила заявительница, 44-летний мужчина на улице ударил ее и открыто похитил сумку с кошельком. В ходе оперативных мероприятий грабителя удалось задержать. Подозреваемый в преступлении признался и пояснил, что пошел на ограбление после ссоры с матерью. Украденные деньги он планировал потратить на спиртное. Юлия Соболева

Фото: globallookpress < Предыдущая Следующая >