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В Тракторозаводском районе сын ударил и обокрал пожилую мать Печать
Скандалы и ЧП
21.06.2017 12:19

В Тракторозаводском районе сын ударил и обокрал пожилую мать

Мужчина силой выхватил сумку с кошельком у собственной матери. 73-летней женщине пришлось идти в полицию.

Накануне в дежурную часть отдела полиции №1 в Тракторозаводском районе обратилась 73-летняя волгоградка. Женщина попросила привлечь к уголовной ответственности своего 44-летнего сына за грабеж.

Как сообщила заявительница, 44-летний мужчина на улице ударил ее и открыто похитил сумку с кошельком.

В ходе оперативных мероприятий грабителя удалось задержать. Подозреваемый в преступлении признался и пояснил, что пошел на ограбление после ссоры с матерью.

Украденные деньги он планировал потратить на спиртное.

Юлия Соболева
Фото: globallookpress

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