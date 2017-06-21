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|Ограбивший ювелирный салон в Камышине пустил себе пулю в лоб при штурме квартиры в Саратове
|Скандалы и ЧП Волгоград
|21.06.2017 13:15
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Как сообщили "СоцИнформБюро" в пресс-службе ГУ МВД России по Саратовской области, в полицию поступила информация об установлении места нахождения гражданина, который может быть причастен к разбойному нападению, совершенному на территории Волгоградской области.
42-летний подозреваемый после получения оперативниками информации был блокирован в одной из квартир в Заводском районе города Саратова. Сотрудники полиции начали вести с мужчиной переговоры о добровольной сдаче, однако злоумышленник отказался и начал сыпать угрозами. Мужчина заявил, что откроет стрельбу по полицейским и гражданским лицам, находящимся с ним в квартире.
Спустя какое-то время злоумышленник причинил себе огнестрельное ранение головы, после чего был задержан сотрудниками полиции. С ранением мужчина был госпитализирован. В результате спецоперации других пострадавших не было.
В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники следственно-оперативной группы, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Напомним, днем 18 июня трое бандитов в камуфляжной форме и масках в Камышине ворвались в магазин ювелирных изделий. Угрожая сотрудникам оружием, они похитили драгоценности на 5 миллионов рублей и скрылись на «Нива Шевроле». В рамках введенного плана «Перехват» данную машину на трассе «Волгоград – Камышин» попытались остановить сотрудники ДПС, произведя выстрелы по колесам «Нивы». В результате ответного огня преступников был ранен в голову 37-летний старший лейтенант полиции. К счастью, ранение оказалось не тяжелым.
По данному факту Следственный комитет по Волгоградской области возбудил уголовное дело по статье «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов».
В данный момент в розыске находятся еще два человека. О их местонахождении ничего неизвестно.
Надира Коннова
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