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|27-летний волгоградец придумал историю с кражей у него телефона, боясь гнева жены
|Скандалы и ЧП Волгоград
|21.06.2017 14:21
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Как сообщили "СоцИнформБюро" в пресс-службе ГУ МВД России по региону, сотрудники полиции по Среднеахтубинскому району проводят проверку в отношении 27-летнего мужчины, который подозревается в заведомо ложном доносе о совершенном в отношении него грабеже.
17 июня в полицию обратился 27-летний волгоградец. Заявитель рассказал, что несколько дней назад на одной из улиц города Краснослободска двое неизвестных слегка побили его, а затем похитили у него мобильный телефон. При написании заявлении о совершенном грабеже мужчина был предупрежден его об ответственности за заведомо ложный донос.
По поступившему заявлению полицейские провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленный на задержание подозреваемых в грабеже, однако удалось установить, что никакого преступления не было. Оказалось, что мужчина потерял свой телефон, и, опасаясь гнева жены, сообщил об ограблении. Подозреваемому пришлось сознаться в содеянном.
По данному факту решается сейчас вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Заведомо ложный донос о совершении преступления». Трусливому волгоградцу грозит ответственность до двух лет лишения свободы.
Надира Коннова
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