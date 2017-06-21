27-летний волгоградец придумал историю с кражей у него телефона, боясь гнева жены

Как сообщили "СоцИнформБюро" в пресс-службе ГУ МВД России по региону, сотрудники полиции по Среднеахтубинскому району проводят проверку в отношении 27-летнего мужчины, который подозревается в заведомо ложном доносе о совершенном в отношении него грабеже.

17 июня в полицию обратился 27-летний волгоградец. Заявитель рассказал, что несколько дней назад на одной из улиц города Краснослободска двое неизвестных слегка побили его, а затем похитили у него мобильный телефон. При написании заявлении о совершенном грабеже мужчина был предупрежден его об ответственности за заведомо ложный донос.

По поступившему заявлению полицейские провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленный на задержание подозреваемых в грабеже, однако удалось установить, что никакого преступления не было. Оказалось, что мужчина потерял свой телефон, и, опасаясь гнева жены, сообщил об ограблении. Подозреваемому пришлось сознаться в содеянном.

По данному факту решается сейчас вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Заведомо ложный донос о совершении преступления». Трусливому волгоградцу грозит ответственность до двух лет лишения свободы.

Надира Коннова

ФОТО: ИА "СоцИнформБюро"