Областной суд отменил оправдательный приговор насильникам

Уголовное дело о групповом изнасиловании в Городищенском районе вновь рассмотрят в суде. Сегодня, 21 июня 2017 года, Волгоградский областной суд отменил приговор Городищенского районного суда, по которому трое насильников были оправданы. Согласно материалам уголовного дела, в июле 2015 года в помещении столярной мастерской турбазы «Донские просторы» в Городищенском районе обвиняемые изнасиловали молодую женщину. Расследование велось СО СУ СК России по области. Мужчинам вменялась статья об изнасиловании группой лиц по предварительному сговору. Однако Городищенский районный суд вынес насильникам оправдательный приговор из-за недоказанности вины подсудимых. С таким решением не согласился прокурор района. В результате дело направлено на новое рассмотрение в суде. Юлия Соболева

Фото: globallookpress < Предыдущая Следующая >