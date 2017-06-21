На острове Сарпинском жители обнаружили труп лошади

Как сообщили "СоцИнформБюро" в пресс-службе регионального ОНФ, жители острова Сарпинский сообщили активистам об обнаружении трупа павшей лошади на территории одного из хуторов.

- Причина смерти не установлена, а лабораторный анализ не проводился, - отмечают в ОНФ Волгоградской области. - Более того, очевидцы говорят, что кто-то приехал на тракторе и оттащил мертвое животное в ближайший ерик.

По мнению экспертов ОНФ, данный случай демонстрирует ненадлежащий ветеринарный контроль на острове и вызывает серьезную обеспокоенность общественников своими возможными последствиями. Активисты напомнили, что на острове уже несколько лет официально действует карантин по бруцеллезу – хроническому инфекционному заболеванию животных, имеющему опасные последствия для здоровья и жизни человека. Здесь запрещен вывоз молока и мяса для торговли на рынке.

Остров Сарпинский с 2008 года административно входит в состав Кировского района Волгограда, в связи с чем население острова подчиняется всем городским правилам градостроительства и землепользования. Например, согласно этим правилам содержание крупного рогатого скота на территории города запрещено, а за вольный выпас скота налагаются штрафные санкции. Однако отдельные недобросовестные граждане в обход законодательства разводят крупный рогатый скот, отказываются предоставлять животных сотрудникам ветеринарной службы для отбора анализов, массово практикуя при этом их вольный выпас.

- Случай с умершей лошадью указывает и на халатное отношение граждан к условиям утилизации домашних животных в случае падежа: не поставлен в известность глава администрации поселения, на чьей территории погибло животное, не вызвана ветеринарная служба для вскрытия и отбора патологического материала для лабораторного исследования. Труп животного должен был быть отправлен в крематор или так называемую яму Беккари – специальное сооружение, предназначенное для уничтожения трупов сельскохозяйственных животных. На острове таких специализированных мест утилизации до сих пор нет. В очередной раз мы убедились, что на острове Сарпинский нет порядка в области содержания домашних животных, а власти и население никак не договорятся о взаимодействии по бруцеллезу, - указывают активисты.

Надира Коннова

ФОТО: ОНФ Волгоградской области