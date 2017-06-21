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За погребение живого человека два волгоградца предстали перед судом Печать
Скандалы и ЧП
21.06.2017 16:52

За погребение живого человека два волгоградца предстали перед судом

Суд вынес приговор двум жителям Волгограда за жестокое убийство знакомого.

Волгоградский областной суд вынес приговор Александру Булаку и Вячеславу Лямаеву. Они были признаны виновными в убийстве.

Согласно материалам уголовного дела, 11 апреля 2016 года Булак и Лямаев вместе со знакомым выпивали в частном доме в Советском районе Волгограда.

В какой-то момент между мужчинами вспыхнула ссора. Угрожая ножом, Булак и Лямаев приказали знакомому рыть себе могилу. После этого Булак ударил потерпевшего несколько раз ножом и закопал.

Через некоторые время сообщники вспомнили, что у жертвы имелся сотовый телефон. Они решили раскопать могилу, чтобы его похитить.

- Реализовав задуманное, они обнаружили, что потерпевший подает признаки жизни. Тогда Булак нанес ему несколько десятков ударов лопатой и, не найдя сотового телефона, закопал его снова, - сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе региональной прокуратуры.

В ходе расследования следователи СУ СК по региону обнаружили причастность Булака к еще одному преступлению – краже электрических инструментов.

В результате суд приговорил Булака к 19 годам лишения свободы в колонии строгого режима, а Лямаева – к 17 годам строгого режима с последующим ограничением свободы на срок 1 год 6 месяцев.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован сторонами.

Юлия Соболева
Фото: globallookpress

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