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Ребенок получил ожоги, упав в лужу возле поликлиники Печать
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21.06.2017 19:23

Ребенок получил ожоги, упав в лужу возле поликлиники

7-летняя девочка, упавшая с самоката в лужу раствора возле поликлиники, получила химический ожог лица и тела.

Как сообщил "СоцИнформБюро" источник в правоохранительных органах, днем 20 июня в полицию позвонили из детской клинической больницы №9 города Москвы и проинформировали о поступившей маленькой пациентке с ожогами лица и тела.

Полиция установила, что в тот день девочка вместе с мамой находились в поликлинике, где проводилась помывка фасада здания химическим раствором. Выйдя из поликлиники, девочка встала на самокат и, не проехав и пару метров, упала с него в лужу раствора. Медики диагностировали у пострадавшего ребенка "химический ожог лица и туловища, правой верхней и нижней конечности 5%".

В настоящий момент мама с дочерью находятся в больнице. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Надира Коннова
ФОТО: Социальная сеть Вконтакте

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