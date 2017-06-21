Ребенок получил ожоги, упав в лужу возле поликлиники

Как сообщил "СоцИнформБюро" источник в правоохранительных органах, днем 20 июня в полицию позвонили из детской клинической больницы №9 города Москвы и проинформировали о поступившей маленькой пациентке с ожогами лица и тела.

Полиция установила, что в тот день девочка вместе с мамой находились в поликлинике, где проводилась помывка фасада здания химическим раствором. Выйдя из поликлиники, девочка встала на самокат и, не проехав и пару метров, упала с него в лужу раствора. Медики диагностировали у пострадавшего ребенка "химический ожог лица и туловища, правой верхней и нижней конечности 5%".

В настоящий момент мама с дочерью находятся в больнице. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Надира Коннова

ФОТО: Социальная сеть Вконтакте