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За ночь в регионе сгорело сразу три авто Печать
Скандалы и ЧП
22.06.2017 09:21

За ночь в регионе сгорело сразу три авто

Короткое замыкание проводки стало причиной возгорания автомобилей Фиат, Форд и Ниссан.

Вчера около 19.00 на пульт диспетчера пожарно-спасательной службы поступило сообщение о пожаре в Среднеахтубинском районе.

Оказалось, что в поселке Средняя Ахтуба горел автомобиль Фиат 2008 года выпуска.

Пожарным удалось ликвидировать огонь уже через 15 минут. К счастью, никто не пострадал.

Сегодня в 01.05 в МЧС снова поступил звонок о возгорании авто, но уже в Красноармейском районе Волгограда.

На бульваре Энгельса загорелся Фиат и Ниссан. Пожарные справились с огнем за 10 минут.

Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе МЧС по региону, причиной всех пожаров стало короткое замыкание электропроводки.

Юлия Соболева
Фото: социальная сеть «ВКонтакте»

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