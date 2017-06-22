За ночь в регионе сгорело сразу три авто

Вчера около 19.00 на пульт диспетчера пожарно-спасательной службы поступило сообщение о пожаре в Среднеахтубинском районе.

Оказалось, что в поселке Средняя Ахтуба горел автомобиль Фиат 2008 года выпуска.

Пожарным удалось ликвидировать огонь уже через 15 минут. К счастью, никто не пострадал.

Сегодня в 01.05 в МЧС снова поступил звонок о возгорании авто, но уже в Красноармейском районе Волгограда.

На бульваре Энгельса загорелся Фиат и Ниссан. Пожарные справились с огнем за 10 минут.

Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе МЧС по региону, причиной всех пожаров стало короткое замыкание электропроводки.

Юлия Соболева

Фото: социальная сеть «ВКонтакте»