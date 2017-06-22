ОАО ЕДКММ
В Париже на главу делегации «Рособоронэкспорта» совершено нападение Печать
Скандалы и ЧП Главные новости
22.06.2017 09:21

В Париже на главу делегации «Рособоронэкспорта» совершено нападение

На главу делегации «Рособоронэкспорта» Сергея Корнева на авиасалоне «Ле- Бурже-2017» в одном из районов Парижа во Франции напали грабители.

Как сообщает "СоцИнформБюро" со ссылкой на пресс-службу ФСВТС России, Корнев получил незначительные травмы, угрозы его здоровью нет.

Нападение произошло накануне вечером в районе Сан-Дени. В этот момент Сергей Корнев находился в автомобиле, он возвращался с выставки. На выезде из тоннеля грабители разбили стекло и, угрожая физической расправой, потребовали деньги и ценности. Главе делегации «Рособоронэкспорта» удалось сохранить при себе паспорт и документы.

В результате нападения Корнев получил незначительные травмы, госпитализация не потребовалась. Водитель автомобиля, в котором находился глава делегации, физически не пострадал.

В настоящее время полиция расследует данное преступление. Удалось задержать четверых подозреваемых. ФСВТС России держит этот вопрос на особом контроле.

Надира Коннова
ФОТО: Официальный сайт "Рособоронэкспорта"

< Предыдущая   Следующая >
 

Понравилась новость? Поделись с друзьями!

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить

Архив новостей

 

Самое читаемое

Баннер
Баннер
Баннер
Баннер

Последние комментарии

добавить на Яндекс

Новости Волгограда и Волгоградской области. Новости за сегодня, криминальные новости, чрезвычайные происшествия, экономика, политика, персоны и многое другое...

© Все права на материалы сайта принадлежат редакции СоцИнформБюро. Перепечатка допустима только при наличии прямой гиперссылки на сайт.

Информационное агентство СоцИнформБюро. 16+

Свидетельство о регистрации ИА № ТУ34-00512 от 15 мая 2013г. выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Волгоградской области и Республике Калмыкия.

Телефон 8 (961) 685-20-68, Адрес: 400048, Россия, Волгоград, просп.Жукова, д.100, Email: info(0)volgasib.ru

Реклама на сайте

Баннер
Рейтинг@Mail.ru