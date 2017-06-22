В Париже на главу делегации «Рособоронэкспорта» совершено нападение

Как сообщает "СоцИнформБюро" со ссылкой на пресс-службу ФСВТС России, Корнев получил незначительные травмы, угрозы его здоровью нет.

Нападение произошло накануне вечером в районе Сан-Дени. В этот момент Сергей Корнев находился в автомобиле, он возвращался с выставки. На выезде из тоннеля грабители разбили стекло и, угрожая физической расправой, потребовали деньги и ценности. Главе делегации «Рособоронэкспорта» удалось сохранить при себе паспорт и документы.

В результате нападения Корнев получил незначительные травмы, госпитализация не потребовалась. Водитель автомобиля, в котором находился глава делегации, физически не пострадал.

В настоящее время полиция расследует данное преступление. Удалось задержать четверых подозреваемых. ФСВТС России держит этот вопрос на особом контроле.

Надира Коннова

ФОТО: Официальный сайт "Рособоронэкспорта"