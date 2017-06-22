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|Предприниматель из Урюпинска задолжал банкам 30 миллионов рублей
|Скандалы и ЧП Волгоград
|22.06.2017 09:53
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Как сообщили "СоцИнформБюро" в пресс-службе ГУ МВД России по региону, следователи завершили расследование уголовного дела по факту мошенничества с хищением кредитных средств. 38-летний глава крестьянского хозяйства обвиняется в совершении ряда мошенничеств, связанных с незаконным получением кредитов в банковских учреждениях.
Следствие установило, что с марта 2013 года по сентябрь 2015 года индивидуальный предприниматель из Урюпинского района, занимающийся выращиванием сельскохозяйственных культур, неоднократно оформлял кредиты на развитие бизнеса в различных банках. Средства оформлялись как на его имя, так и на доверительной основе на знакомых.
- Платежи по кредитам житель Урюпинска не осуществлял, присваивая себе выданные ему денежные средства. Сумма ущерба за неоплаченные банкам кредиты составила около 30 миллионов рублей, - прокомментировали в ГУ МВД России по Волгоградской области.
Уголовное дело, возбужденное полицейскими по фактам совершения мошенничества в сфере кредитования, получения выплат и подделки документов, будет рассматриваться в суде Урюпинского района.
Надира Коннова
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