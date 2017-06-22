Вынесен приговор по делу о жестоком убийстве в Чернышковском районе

Волгоградский областной суд вынес приговор 33-летнему Михаилу Богданову и 29-летнему Дмитрию Бухначу. Они были признаны виновными в убийстве группой лиц по предварительному сговору.

Согласно материалам уголовного дела, 24 июня 2016 года в нежилом доме поселка Чернышковский мужчины распивали спиртное со знакомым.

В ходе застолья Бухнач украл мобильный телефон у знакомого. После этого Богданов и Бухнач стали избивать мужчину. От ударов он потерял сознание.

Испугавшись уголовного преследования, подельники решили перенести мужчину без сознания на участок железнодорожного пути.

- Ночью 25 июня 2016 года на потерпевшего был совершен наезд подвижным составом грузового поезда, отчего последний скончался на месте, - сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе прокуратуры региона.

Расследование данного дела проводили сотрудники СУ СК по Волгоградской области. Свою вину мужчины сразу признали.

В результате суд приговорил Бухнача к 17 годам лишения свободы, а Богданова – к 14 годам колонии строгого режима.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован сторонами.

Юлия Соболева

Фото:globallookpress