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Вынесен приговор по делу о жестоком убийстве в Чернышковском районе Печать
Скандалы и ЧП
22.06.2017 10:21

Вынесен приговор по делу о жестоком убийстве в Чернышковском районе

Перед судом предстали два местных жителя, которые избили и бросили под поезд знакомого.

Волгоградский областной суд вынес приговор 33-летнему Михаилу Богданову и 29-летнему Дмитрию Бухначу. Они были признаны виновными в убийстве группой лиц по предварительному сговору.

Согласно материалам уголовного дела, 24 июня 2016 года в нежилом доме поселка Чернышковский мужчины распивали спиртное со знакомым.

В ходе застолья Бухнач украл мобильный телефон у знакомого. После этого Богданов и Бухнач стали избивать мужчину. От ударов он потерял сознание.

Испугавшись уголовного преследования, подельники решили перенести мужчину без сознания на участок железнодорожного пути.

- Ночью 25 июня 2016 года на потерпевшего был совершен наезд подвижным составом грузового поезда, отчего последний скончался на месте, - сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе прокуратуры региона.

Расследование данного дела проводили сотрудники СУ СК по Волгоградской области. Свою вину мужчины сразу признали.

В результате суд приговорил Бухнача к 17 годам лишения свободы, а Богданова – к 14 годам колонии строгого режима.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован сторонами.

Юлия Соболева
Фото:globallookpress

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