В Волгограде отец на глазах у дочери украл телефон

Необычная кража произошла накануне в торгово-развлекательном комплексе «Диамант» в Тракторозаводском районе.

В помещение одного из салонов сотовой связи зашел мужчина за руку ребенком. На витрине он увидел дорогой телефон, который продавцы оставили без присмотра.

Повертев несколько секунд новый девайс в руках, местный житель прям на глазах у дочери быстро бросил его в свой пакет. После этого отец-воришка поспешил удалиться из торгового зала.

Как рассказал в социальных сетях сотрудник магазина, на данный момент мужчину ищет полиция.

Юлия Соболева



Фото, видео: социальная сеть ВКонтакте, группа «Жесть Волгограда», Дмитрий Дармодехин