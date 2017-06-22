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В Волгограде отец на глазах у дочери украл телефон Печать
Скандалы и ЧП
22.06.2017 10:48

В Волгограде отец на глазах у дочери украл телефон

Сотрудники салона сотовой связи смогли снять на камеру, как молодой папа крадет телефон с витрины.

Необычная кража произошла накануне в торгово-развлекательном комплексе «Диамант» в Тракторозаводском районе.

В помещение одного из салонов сотовой связи зашел мужчина за руку ребенком. На витрине он увидел дорогой телефон, который продавцы оставили без присмотра.

Повертев несколько секунд новый девайс в руках, местный житель прям на глазах у дочери быстро бросил его в свой пакет. После этого отец-воришка поспешил удалиться из торгового зала.

Как рассказал в социальных сетях сотрудник магазина, на данный момент мужчину ищет полиция.

Юлия Соболева

Фото, видео: социальная сеть ВКонтакте, группа «Жесть Волгограда», Дмитрий Дармодехин

 

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