ОАО ЕДКММ
В Тракторозаводском районе полиция задержала двух местных жителей с наркотиками Печать
Скандалы и ЧП Волгоград
22.06.2017 10:55

В Тракторозаводском районе полиция задержала двух местных жителей с наркотиками

Факты незаконных операций с наркотиками выявили полицейские на территории Тракторозаводского района.

Как сообщили "СоцИнформБюро" в пресс-службе ГУ МВД России по региону, в ходе комплекса оперативно-розыскных мероприятий, которые проводятся в рамках специальной межведомственной операции «Мак», сотрудники наркоконтроля совместно с коллегами из отдела полиции № 1 по Тракторозаводскому району задержали подозреваемых в незаконных операциях с наркотиками.

При попытке сбыта более 2,15 гр. растительного наркотика – марихуаны задержали 39-летнего неработающего волгоградца. Мужчина в содеянном сознался.

А у 27-летнего неработающего волгоградца, также жителя Тракторозаводского района, полицейские обнаружили и изъяли свертки с веществом растительного происхождения. Изъятое было отправлено на исследование, которое установило, что изъятым веществом являлась марихуана, весом 6,65 гр. и 0,83 гр. Задержанный также сознался в содеянном и при этом пояснил, что хранил наркотик исключительно в целях личного потребления.

По обоим фактам полицейские возбудили уголовные дела.

Надира Коннова
ФОТО: ИА "СоцИнформБюро"

< Предыдущая   Следующая >
 

Понравилась новость? Поделись с друзьями!

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить

Архив новостей

 

Самое читаемое

Баннер
Баннер
Баннер
Баннер

Последние комментарии

добавить на Яндекс

Новости Волгограда и Волгоградской области. Новости за сегодня, криминальные новости, чрезвычайные происшествия, экономика, политика, персоны и многое другое...

© Все права на материалы сайта принадлежат редакции СоцИнформБюро. Перепечатка допустима только при наличии прямой гиперссылки на сайт.

Информационное агентство СоцИнформБюро. 16+

Свидетельство о регистрации ИА № ТУ34-00512 от 15 мая 2013г. выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Волгоградской области и Республике Калмыкия.

Телефон 8 (961) 685-20-68, Адрес: 400048, Россия, Волгоград, просп.Жукова, д.100, Email: info(0)volgasib.ru

Реклама на сайте

Баннер
Рейтинг@Mail.ru