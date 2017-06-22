В Тракторозаводском районе полиция задержала двух местных жителей с наркотиками

Как сообщили "СоцИнформБюро" в пресс-службе ГУ МВД России по региону, в ходе комплекса оперативно-розыскных мероприятий, которые проводятся в рамках специальной межведомственной операции «Мак», сотрудники наркоконтроля совместно с коллегами из отдела полиции № 1 по Тракторозаводскому району задержали подозреваемых в незаконных операциях с наркотиками.

При попытке сбыта более 2,15 гр. растительного наркотика – марихуаны задержали 39-летнего неработающего волгоградца. Мужчина в содеянном сознался.

А у 27-летнего неработающего волгоградца, также жителя Тракторозаводского района, полицейские обнаружили и изъяли свертки с веществом растительного происхождения. Изъятое было отправлено на исследование, которое установило, что изъятым веществом являлась марихуана, весом 6,65 гр. и 0,83 гр. Задержанный также сознался в содеянном и при этом пояснил, что хранил наркотик исключительно в целях личного потребления.

По обоим фактам полицейские возбудили уголовные дела.

Надира Коннова

ФОТО: ИА "СоцИнформБюро"