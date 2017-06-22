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|Волгоградская управкомпания увеличила расходы собственников на отопление
|Скандалы и ЧП
|22.06.2017 11:11
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Установлено, что общедомовые приборы учета не работали порядка четырех месяцев. Таким образом УК Жилкомсервис нарушила требования лицензии. В связи с этим суд обязал организацию уплатить штраф в размере 125 тысяч рублей.
Полина Макарова
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