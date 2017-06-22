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Волгоградская управкомпания увеличила расходы собственников на отопление Печать
Скандалы и ЧП
22.06.2017 11:11

Волгоградская управкомпания увеличила расходы собственников на отопление

ООО «УК «Жилкомсервис» несколько месяцев выставляла жильцам счета за отопление по средним показателям.


Как рассказали ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе волгоградского госжилнадзора, в многоквартирном доме № 9 по улице Армавирская были неисправны приборы учета тепловой энергии. Поэтому в начале отопительного сезона 2016-2017 местная управкомпания Жилкомсервис рассчитывала жильцов за отопление исходя из норматива потребления данной коммунальной услуги. Однако при таком начислении платы расходы собственников квартир могли быть преувеличены.

Установлено, что общедомовые приборы учета не работали порядка четырех месяцев. Таким образом УК Жилкомсервис нарушила требования лицензии. В связи с этим суд обязал организацию уплатить штраф в размере 125 тысяч рублей.

Полина Макарова
ФОТО: globallookpress

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