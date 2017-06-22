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Два ДТП в Средней Ахтубе унесли жизни пешехода и велосипедиста Печать
Скандалы и ЧП
22.06.2017 11:23

Два ДТП в Средней Ахтубе унесли жизни пешехода и велосипедиста

За сутки на дорогах Среднеахтубинского района погибло сразу два человека.

Накануне в 00.55 51-летняя женщина-водитель на машине «Фольксваген Туарег» на дороге «Волгоград-Краснослободск-Средняя Ахтуба» совершила наезд на женщину-велосипедиста.

В результате ДТП 56-летняя местная жительница скончалась на месте.

Буквально через 4 часа смертельная авария произошла на 753 километре автодороги «Пугачев-Энгельс-Самара-Волгоград».

Там 41-летний водитель на ГАЗ-270710 совершил наезд на неустановленного мужчину, который двигался в попутном направлении.

Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе МВД по региону, пешеход погиб на месте происшествия.

Юлия Соболева
Фото: ИА «СоцИнформБюро»

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