Два ДТП в Средней Ахтубе унесли жизни пешехода и велосипедиста

За сутки на дорогах Среднеахтубинского района погибло сразу два человека. Накануне в 00.55 51-летняя женщина-водитель на машине «Фольксваген Туарег» на дороге «Волгоград-Краснослободск-Средняя Ахтуба» совершила наезд на женщину-велосипедиста. В результате ДТП 56-летняя местная жительница скончалась на месте. Буквально через 4 часа смертельная авария произошла на 753 километре автодороги «Пугачев-Энгельс-Самара-Волгоград». Там 41-летний водитель на ГАЗ-270710 совершил наезд на неустановленного мужчину, который двигался в попутном направлении. Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе МВД по региону, пешеход погиб на месте происшествия. Юлия Соболева

Фото: ИА «СоцИнформБюро» < Предыдущая Следующая >