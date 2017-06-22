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В Волгограде из-за автоледи на "Матизе" в больницу попали три человека Печать
Скандалы и ЧП Волгоград
22.06.2017 11:27

В Волгограде из-за автоледи на

В Советском районе девушка-водитель на "Дэу Матиз" в пробке столкнулась с "Рено Логан".

Как сообщили "СоцИнформБюро" в пресс-службе ГУ МВД России по региону, в среду утром в Советском райне 22-летняя автоледи на автомашине "Дэу Матиз" двигалась по проспекту Университетскому со стороны Кировского в сторону Ворошиловского района. Напротив остановки транспорта "Прямая" девушка-водитель столкнулась со стоящей впереди в попутном направлении (в пробке) автомашиной "Рено Логан", под управлением 28-летнего водителя.

В результате дорожно-транспортного происшествия водитель автомашины "Рено Логан", женщина-пассажир и годовалая девочка, которая находилась на заднем пассажирском сидении слева в детском кресле, с травмами были доставлены в больницу.

Надира Коннова
ФОТО: ИА "СоцИнформБюро"

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