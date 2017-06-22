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Под Волгоградом водитель иномарки погиб после столкновения с автобусом Печать
Скандалы и ЧП Волгоград
22.06.2017 11:42

Под Волгоградом водитель иномарки погиб после столкновения с автобусом

Трагическое ДТП произошло накануне вечером в Котовском районе Волгоградской области.

Как сообщили "СоцИнформБюро" в пресс-службе ГУ МВД России по региону, 21 июня в 21:50 в Котово напротив дома № 51 по ул. Мира 53-летний водитель на автомашине "КИА СИД" двигался из центра города в сторону Камышина. Водитель легкового автомобиль превысил безопасную скорость движения и на повороте, не справившись с управлением, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автобусом «МАРЗ 4219».

В результате дорожно-транспортного происшествия водитель легкового автомобиля погиб на месте аварии.

Надира Коннова
ФОТО: МВД России

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