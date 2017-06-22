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В Волгоградской области нашли 15 соток дикорастущего мака Печать
Скандалы и ЧП
22.06.2017 13:33

В Волгоградской области нашли 15 соток дикорастущего мака

Волгоградские полицейские в рамках профилактической операции «Мак-2017» продолжают находить на территории региона заросли растительных наркотиков.


Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области, в Руднянском районе участковый полицейский обнаружил 250 квадратных метров дикой конопли и еще 1550 квадратных метров мака. Все это росло на территориях трех сел и одного хутора. Сейчас наркотический «урожай» полностью уничтожен.

В ходе рейда в Михайловском и Новоаннинском районах стражи порядка нашли и сожгли еще 370 кустов дикорастущей конопли.

Напомним, что с 13 июня 2017 года в регионе начался первый этап операции «Мак-2017», цель которой выявить и пресечь оборот наркотиков растительного происхождения, а также ликвидировать дикорастущий наркотик.

Полина Макарова
ФОТО: ГУ МВД по Волгоградской области

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