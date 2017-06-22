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В Волгограде задержали разыскиваемую мать Печать
Скандалы и ЧП
22.06.2017 13:41

В Волгограде задержали разыскиваемую мать

Сотрудники вневедомственной охраны задержали женщину, которая находилась в розыске за плохое воспитание ребенка.

Накануне в Тракторозаводском районе сотрудники Росгвардии обратили внимание на женщину, которая подходила под описание в ориентировке.

В ходе проверки документов выяснилось, что 40-летняя местная жительница находилась в розыске за неисполнение обязанностей по воспитанию ребенка.

В результате женщина была доставлена в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Юлия Соболева
Фото: globallookpress

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