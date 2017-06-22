В Волгограде задержали разыскиваемую мать

Сотрудники вневедомственной охраны задержали женщину, которая находилась в розыске за плохое воспитание ребенка. Накануне в Тракторозаводском районе сотрудники Росгвардии обратили внимание на женщину, которая подходила под описание в ориентировке. В ходе проверки документов выяснилось, что 40-летняя местная жительница находилась в розыске за неисполнение обязанностей по воспитанию ребенка. В результате женщина была доставлена в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Юлия Соболева

Фото: globallookpress < Предыдущая Следующая >