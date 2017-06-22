Задержан второй грабитель камышинского ювелирного магазина

Сегодня в результате спецоперации на территории города Азов Ростовской области полиция при силовой поддержке бойцов СОБР и Росгвардии задержала подозреваемого в разбойном нападении и покушении на жизнь сотрудника полиции.

Как сообщает пресс-служба МВД России, им оказался 41-летний житель города Азов. Мужчина уже сознался в содеянном.

Вчера при правоохранительным органам удалось найти первого подозреваемого в Заводском районе города Саратова.

42-летний мужчина был блокирован в одной из квартир. Сотрудники полиции начали вести с переговоры о добровольной сдаче, однако злоумышленник отказался и начал сыпать угрозами.

Спустя какое-то время злоумышленник причинил себе огнестрельное ранение головы, после чего был задержан сотрудниками полиции. С ранением мужчина был госпитализирован.

Напомним, что днем 18 июня трое бандитов в камуфляжной форме и масках в Камышине ворвались в магазин ювелирных изделий. Угрожая сотрудникам оружием, они похитили драгоценности на 5 миллионов рублей и скрылись на «Нива Шевроле».

В рамках введенного плана «Перехват» данную машину на трассе «Волгоград – Камышин» попытались остановить сотрудники ДПС, произведя выстрелы по колесам «Нивы». В результате ответного огня преступников был ранен в голову 37-летний старший лейтенант полиции. К счастью, ранение оказалось не тяжелым.

По данному факту Следственный комитет по Волгоградской области возбудил уголовное дело по статье «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов».

В данный момент в розыске находится еще один человек. О его местонахождении ничего неизвестно.

Отметим, что сотрудники полиции, принимавшие участие в задержании нападавших, будут представлены к наградам.

Юлия Соболева

Фото: МВД России