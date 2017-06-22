В Волгограде будут судить очередного предпринимателя за неуплату налогов



Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе прокуратуры региона, экс-директор ООО «Промышленные технологии» обвиняется в неуплате налогов с организации в особо крупном размере.

По версии следствия, обвиняемый в 2013-2014 годах не включил в декларации доходы от продажи товаров и субподрядных работ предприятия. Таким образом, организация задолжала налоговой больше 75 миллионов рублей.

Свою вину коммерсант признал. Суда он будет ждать под домашним арестом. В качестве максимального наказания бывшему руководителю предприятия грозит до 6 лет тюрьмы.

Полина Макарова

ФОТО: globallookpress