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В Волгограде будут судить очередного предпринимателя за неуплату налогов Печать
Скандалы и ЧП
22.06.2017 15:05

В Волгограде будут судить очередного предпринимателя за неуплату налогов

Красноармейский районный суд Волгограда рассмотрит дело об уклонении от уплаты налогов на 75 миллионов рублей.


Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе прокуратуры региона, экс-директор ООО «Промышленные технологии» обвиняется в неуплате налогов с организации в особо крупном размере.

По версии следствия, обвиняемый в 2013-2014 годах не включил в декларации доходы от продажи товаров и субподрядных работ предприятия. Таким образом, организация задолжала налоговой больше 75 миллионов рублей.

Свою вину коммерсант признал. Суда он будет ждать под домашним арестом. В качестве максимального наказания бывшему руководителю предприятия грозит до 6 лет тюрьмы.

Полина Макарова
ФОТО: globallookpress

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