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Экс-глава сельского поселения Калачевского района получил условный срок Печать
Скандалы и ЧП
22.06.2017 15:53

Экс-глава сельского поселения Калачевского района получил условный срок

За злоупотребление должностными полномочиями в регионе осудили бывшего главу сельского поселения Калачевского района.


Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» СУ СК России по Волгоградской области, суд признал виновным бывшего чиновника в служебном подлоге и злоупотреблении должностными полномочиями.

По материалам дела, осенью 2013 года администрация сельского поселения официально договорилась с коммерческой организацией на перевод 18 жилых домов на поквартирное отопление. Срок работ по контракту был определен до 31 марта 2014 года.

Однако в октябре 2013 и в марте 2014 глава сельского поселения подписал акты о выполнении обозначенных работ. При этом в бумагах содержались ложные сведения. Так, в действительности дома не перевели на поквартирное отопление вплоть до возбуждения по данному факту уголовного дела в июле 2015-го.

Сегодня, 22 июня, стало известно, что суд приговорил бывшего главу сельского поселения к трем годам условно. Помимо этого чиновник временно лишился права занимать какие-либо должности в органах власти.

Полина Макарова
ФОТО: globallookpress

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