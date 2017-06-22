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В Волжском будут судить виновника смертельного ДТП Печать
Скандалы и ЧП
22.06.2017 16:35

В Волжском будут судить виновника смертельного ДТП

Полицейские завершили расследование дорожной аварии, в которой погибла женщина-пассажир.


Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе ГУ МВД России по региону, в Волжском водителя «Ваз- 21150» обвиняют в нарушении ПДД, которое повлекло за собой смерть человека.

Стражи порядка установили, что 24 января 2017 года молодой волжанин за рулем «пятнадцатой» ехал по улице Автодорога №7 в городе-спутнике с двумя пассажирами. Напротив световой опоры № 251 парень въехал в припаркованный справа полуприцеп «BERGERSAPL 24 LTC», сцепленный с авто «IVECO», под управлением волгоградца. В результате столкновения 38-летняя пассажирка «Ваз- 21150» скончалась на месте.

В настоящий момент уголовное дело в отношении водителя автомобиля отечественного производство находится на рассмотрении в суде города Волжского.

Полина Макарова
ФОТО: globallookpress

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